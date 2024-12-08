×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İkinci Olağan Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlığa yeniden seçildi

Güncelleme Tarihi:

#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Politika
Ümit Özdağ, Zafer Partisinin İkinci Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2024 17:58

Ümit Özdağ, Zafer Partisi İkinci Olağan Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçildi.

Haberin Devamı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi, divan başkan ve üyelerinin belirlenmesiyle başladı.

Kongrede, gündem maddelerinin okunması ve oylanmasının ardından Genel Başkan Özdağ konuştu.

Partisinin kuruluşunun üzerinden 28 ay geçtiğini, en ağır şartlarda iki seçime girdiklerini ve genel seçimlerde 1 milyon 200 binin üzerinde oy aldıklarını söyleyen Özdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gerçek muhalefeti halk içinde halkla beraber yaptıklarını ifade etti.

Zafer Partisi’nin her gün kaç Suriyelinin geldiğini, gittiğini takip edeceğini aktaran Özdağ, "Zafer Partisi sığınmacı ve kaçaklarla ilgili tespit ve çözüm politikalarını Anadolu Kalesi Projesi kapsamında güçlendirerek devam ettirecektir." İfadesini kullandı.

Haberin Devamı

Genel Başkanlık için Ümit Özdağ'ın tek aday olduğu Zafer Partisi 2. Olağan Büyük Kongresi'nde, konuşmaların ardından delegelerin oy verme işlemine geçildi.

Ümit Özdağ, Zafer Partisinin İkinci Olağan Büyük Kongresinde Genel Başkanlığa yeniden seçildi

Ümit Özdağ, oy kullanan 769 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa getirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Politika

BAKMADAN GEÇME!