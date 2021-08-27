Ümit Özdağ Zafer Partisi’ni resmen kurdu
Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın başkanlığındaki Zafer Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu.
İçişleri Bakanlığı’na giden Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: “Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye’yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün (dün) 26 Ağustos Anadolu’ya gelişimizin 950. yılı. Büyük Taarruz’un 99. yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye’ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.” Zafer Partisi’nin kuruluşu ile birlikte parlamentoda temsil edilen siyasi parti sayısı 14’e yükseldi.