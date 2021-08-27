MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜmit Özdağ Zafer Partisi’ni resmen kurdu
GeriGündem Ümit Özdağ Zafer Partisi’ni resmen kurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 27.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ümit Özdağ Zafer Partisi’ni resmen kurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ümit Özdağ Zafer Partisi’ni resmen kurdu

Bağımsız İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın başkanlığındaki Zafer Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na sunuldu.

İçişleri Bakanlığı’na giden Özdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu: “Bilim, birlik, barış diyerek Türkiye’yi dolaşmaya devam edeceğiz ve bugün (dün) 26 Ağustos Anadolu’ya gelişimizin 950. yılı. Büyük Taarruz’un 99. yılında partimizi kuruyoruz. Türkiye’ye, büyük Türk milletine, Türk dünyasına hayırlı olmasını diliyoruz.” Zafer Partisi’nin kuruluşu ile birlikte parlamentoda temsil edilen siyasi parti sayısı 14’e yükseldi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi