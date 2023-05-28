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Ümit Özdağ: Yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi 

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Millet İttifakı
Ümit Özdağ: Yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 23:20

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Millet İttifakı'yla 24 Mayıs'ta protokol imzalandığını belirterek, "Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor" dedi.

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Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP'den ilk telefon 18 Mayıs'ta geldi. İlk ziyaret 19 Mayıs'ta. 2'nci ziyaret 22 Mayıs'ta yapıldı. 24 Mayıs'ta protokol imzalandı. Zafer Partisi'ne kalan 3.5 gündü. Bu 3.5 gün içinde yığınakta yapılan hata ancak bu kadar düzeldi. Zafer Partisi üzerine düşeni yapmıştır. Ancak stratejide yapılan hata taktik başarılar ile düzeltilmiyor. Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği mücadelesinden taviz vermeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

'YURTTAŞLARIMIZI ZAFER PARTİSİ'NE DAVET EDİYORUM'

Artık ne küresel güçlerin ne de Türk siyaseti unsurlarının yok sayamayacağı bir Zafer Partisi gerçeği olduğunu vurgulayan Özdağ, "21 senedir bir mağlubiyetten diğer mağlubiyete sürüklenen bütün yurttaşlarımızı Türk milletinin zaferi için Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Türkiye için önümüzdeki süreç çok zor olacaktır. Erdoğan kazanmıştır ancak bu bir Pirus zaferidir. Kazanırken mağlup olmuştur. Özetle ümitsizliğe yer yok. Sevgili Zafer Partisi teşkilat mensubu mücadele arkadaşlarım yokluklar içinde verdiğimiz bu mücadele sonunda Türk milletinin zaferi ile taçlandıracağız" dedi.

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#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Millet İttifakı

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