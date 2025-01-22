Ümit Özdağ tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, 19 Ocak 2025’de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatmış, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan ise soruşturma genişletilmişti. Gözaltına alınan Özdağ dün İstanbul Adliyesi’nde verdiği savcılık ifadesinde özetle şunları söyledi: “Suç duyurusu içerisinde ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu oluşturduğu iddia edilen Haçlı Seferleri ile başlayan cümle bir hüküm cümlesidir ve içerisinde aşağılama, küfür ya da hakaret barındırmamaktadır.

‘CUMHURBAŞKANINA DEĞİL BAŞBAKANA’

19 Ocak 2025’te yapmış olduğum konuşma içeriğinde Recep Tayyip Erdoğan’a atfen söylemiş olduğum sözler, Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlık dönemine ilişkindir. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçunu oluşturmayacaktır.”

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30 Haziran 2024’te Kayseri’de Suriyeli bir gencin Suriyeli kızı taciz etmesinin ardından çıkan olayların ardından attığı mesajlarla ilgili de Özdağ, “Ben sevgili Kayserililer, polis bizim, devlet bizim, ülke bizim, şehrinize sahip çıktınız artık evinize dönün. Bilinçli bilinçsiz tahrikçilere izin vermeyin’ içerikli, olayların başlangıcından yaklaşık birkaç saat sonra bu paylaşımı yaptım.

‘IRKÇILIK DEĞİL’

Zafer Partisi veya benim tarafımdan yapılan hiçbir açıklamada Suriyelilerin veya Afganlıların Türkiye’nin düşmanı olduğu söylenmemiştir. Ancak ülkemizde bulunduğu sırada Türk halkını rahatsız eden, yasadışı eylemlerde bulunan, çevreye rahatsızlık veren Suriyeliler, Afganlar ve diğerleriyle ilgili olarak parti olarak tepkimizi ifade etmek en demokratik hakkımızdır. Bu tepki Arap düşmanlığı, Suriye düşmanlığı ırkçılık değil makul Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın bir gereğidir” dedi. Özdağ ifadesinin ardından ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan tutuklanması istemiyle hâkimliğe sevk edildi. Sevk yazısında, resmi X hesabından Nisan 2020 ile Ağustos 2024 arasında yaptığı 11 paylaşıma yer verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan 21 Ocak 2025 tarihli rapora da yer verildi. “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan hakkında işlem yapılmazken, Özdağ ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan tutuklanarak Marmara Cezaevine götürüldü.

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GENEL BAŞKAN TUTUKLAMAK DARBECİLERİN İŞİ

-Özel, Özdağ’ın tutuklanmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: “Siyasi parti genel başkanını 5 yıl önceki sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek tutuklamak, demokrasinin de yargı bağımsızlığının da katlidir. Genel başkan tutuklamak darbecilerin işidir.”

Özdağ’ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi Başkanlık Divanı’nda Genel Başkanvekili görevine getirilen Mehmet Ali Şehirlioğlu da “Bugün Türk milletinin vicdanı tutuklandı” dedi.