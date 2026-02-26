Ümit Özdağ, tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıktı | 'Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına hakaret etmişti'

Haberin Devamı

2024 yılında gerçekleşen Berna Sultan Osmanoğlu'nun düğününde konuşan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, "Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum" dedi. Yılmaz'a tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Şevki Yılmaz, 'Osmanlı'yı süren soysuzları lanetliyorum' diyerek Atatürk ve TBMM’ye hakaret etmiştir. Bu adama derhal dava açılmazsa Cumhuriyetin savcısı kalmamış demektir. Şevki umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun soysuzun kim olduğunu gösteririm. Bu arada düğünü yapan Osmanlı ailesi de bunun gibi adamları düğünlerine davet ederek sürülmeyi hak ettiklerini bir kez daha göstermişler" ifadeleri ile sanal medya hesabından paylaşım yaptı.

'AMACIM, TEHDİT ETMEK DEĞİLDİ'

Şevki Yılmaz, Özdağ'ın bu sözleri nedeniyle 'Tehdit' suçundan suç duyurusunda bulundu. Süreçte Ümit Özdağ hakkında dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık Ümit Özdağ ile taraf avukatları katılırken; Şevki Yılmaz salonda yer aldı. Duruşmada dinlenen Özdağ, paylaşım yaptığı tarihte milletvekili olmadığını belirterek, "Ben cevabımda 'Kimin soysuz, kimin soylu olduğunu göstereceğim' dedim. Eğer hakaret etmek isteseydim doğrudan 'soysuz' kelimesini kullanırdım. Amacım, müştekiyi tehdit etmek veya hakaret etmek değildi. Bugünkü duruşmaya gelmiş olsaydı, sosyal medyada paylaştığı Osmanlı sürgünü ile ilgili anlatımları üzerinden, bir siyaset bilimi profesörü olarak tarihi olayları tartışır ve kendisine izah ederdim" dedi. Duruşma, savcılığın mütalaasını hazırlaması için nisan ayına ertelendi.

'ÇOK ALINMIŞ, ÇOK İNCİNMİŞ'

Duruşma sonrası Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Özdağ, "Şevki Yılmaz tarafından bana yönelik açılmış tehdit davasıyla ilgili ifade vermek için geldim. Şevki Yılmaz bir süre önce Osmanlı hanedan mensuplarından birisinin İlber Ortaylı ile birlikte katılmış olduğu düğününde Osmanlı hanedanını sevdiğini, Osmanlı hanedanını sürenlerin soysuz olduğunu söylemişti. Atatürk ve silah arkadaşlarına, Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına hakaret etmişti. Ben de kendisine bir cevap vermiştim ve karşılaştığımız zaman kimin soylu, kimin soysuz olduğunu konuşacağımızı ifade etmiştim. Çok alınmış, incinmiş bundan dolayı ve bir suç duyurusunda bulunmuş. Doğrusu Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu şekilde ağır hakaret eden bir kişinin aslında dava konusu edilip yargılanması gerekir; Atatürk'e hakarete itiraz eden bizlerin değil" diye konuştu. (DHA)