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Ümit ÖzdaÄŸ, oyunu kullandÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Zafer Partisi#Ümit ÖzdaÄŸ#Secim2023
Ãœmit Ã–zdaÄŸ, oyunu kullandÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 28, 2023 13:57

Zafer Partisi Genel BaÅŸkanÄ± Ãœmit Ã–zdaÄŸ, oyunu Ankara'da kullandÄ±. Ã–zdaÄŸ, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± Zafer Partisi Genel Merkezi'nde takip edeceÄŸini sÃ¶yledi.

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Ãœmit Ã–zdaÄŸ, Ã‡ankaya TSK MehmetÃ§ik VakfÄ± Hafize Ä°hsan Payaza Ortaokulu'nda 4003 numaralÄ± sandÄ±kta oy kullandÄ±. Ã–zdaÄŸ, seÃ§imin hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± diledi. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n 14 gÃ¼n iÃ§erisinde 2 kez sandÄ±ÄŸa gittiÄŸini hatÄ±rlatan Ã–zdaÄŸ, "Netice itibarÄ±yla Ã¼lkemiz bu seÃ§imden, sonuÃ§ ne olursa olsun bir baÅŸka zorlu sÃ¼recin iÃ§ine girecek. Kim cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilirse seÃ§ilsin, Ã§ok aÄŸÄ±r sorunlarÄ± Ã¼stlenecek bir yÃ¶netimle yola devam edeceÄŸiz. Dileriz, 21 yÄ±llÄ±k yorgun bir yÃ¶netimden sonra TÃ¼rkiye, yeni bir yÃ¶netimle yola devam etme ÅŸansÄ±nÄ± bulur. SeÃ§imler de bunun iÃ§in TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n iradesini gÃ¶sterdiÄŸi anlar. UmarÄ±m, TÃ¼rk halkÄ± bu anÄ± doÄŸru deÄŸerlendirir, doÄŸru tercihi yapar. Her zaman doÄŸru tercih yapmÄ±yoruz, inÅŸallah bu sefer yaparÄ±z" diye konuÅŸtu.

Ã–zdaÄŸ ayrÄ±ca, seÃ§im sonuÃ§larÄ±nÄ± Zafer Partisi Genel Merkezi'nde takip edeceÄŸini sÃ¶yledi.

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Ãœmit Ã–zdaÄŸ, oyunu kullandÄ±

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#Zafer Partisi#Ümit ÖzdaÄŸ#Secim2023

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