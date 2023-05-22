AK Parti - Zafer Partisi görüşmesi... Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş'tan ortak açıklama: Faydalı bir görüşme oldu

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Ümit Özdağ ile görüşmek için Zafer Partisi Genel Merkezi'ne giden Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’u, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat ve Gn. Bşk Yrd. Esmaül Hüsna Aslan karşıladı. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Özdağ ile Kurtulmuş görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Oldukça verimli görüşme gerçekleştirdik. Türkiye'nin içinde bulunduğu durum, bölgesel sorunları uzun uzun konuşma fırsatı bulduk. Meselenin somut tarafı cumhurbaşkanlığı seçimidir. Ümit ediyoruz ki Zafer Partisi de cumhurbaşkanımıza destek verir. Her iki taraftan müşterek gördüğümüz konuyu paylaşmak isterim. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü, Suriye'nin kuzeyi, Irak'ta Türkiye'yi tehdit eden önemli mesele olduğunu buna karşı milli duruş gösterilmesinin zorunlu olduğu fikirlerini beyan etmek isterim." dedi.

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"SURİYELİLERİN GÜVENLİ DÖNÜŞÜ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kurtulmuş, "Göçmen meselesinin önemli bir mesele olduğunu ama bu meselenin şartlar doğrultusunda ortaya çıktığını müzakere etik. Bombalardan kaçıp geldiler. Bunun da bir sınırı var. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Suriye'de normalleşmenin sağlanması, insanların geri dönmesi için çalışma içinde olduğumuzu ifade etmek isterim. 1 milyon Suriyelinin geri dönüşünü sağlayacak konutların yapılması gündemdedir. Çalışmalar devam ediyor. Zafer Partisi görüşleri destekleyici olacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu 10 milyon Suriyeli getirdiniz, diyor. Bunun doğru olmadığını kendisi de biliyor. Sığınmacı üstünden yanlış bilgiyle kamuoyu aydınlatılmalı. Bugün 4 milyon 900 bin Suriyeli var. Bizim için son derece faydalı görüşme imkanı bulduk. Zafer Partisi de kendi içinde değerlendirecektir. Türkiye'nin milli güvenliği için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Özdağ ise açıklamasında, "İfade ettikleri gibi Türkiye'nin güvenliği başta olmak üzere kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Terör örgütlerinin faaliyetleri karşısındaki politikaları değerlendirdik. Sığınmacı meselesi için çözüm önerilerini dile getirdik. Belirli farklılıklar olduğu aramızda açıktır. Zafer Partisi'nin politikası zorla gönderilmeleridir." dedi.

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OY KULLANAN YABANCI İDDİASI

Numan Kurtulmuş: İzlemediğim bir görüntü üzerinden konuşmam doğru olmaz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan birinin oy kullanma hakkı vardır.

Ümit Özdağ: Ben de videoyu gördüm ve paylaştım. Hakikaten Türkçe bilmeyen hiçbir şey bilmeyen insanların seçmen olduğunu biliyoruz. Afganistan'da doğmuş, Abu Dabi'de yaşıyor ve oy kullanıyor. Güvenlik hakkının kısıtlayıcı olacağını düşünüyoruz. demokratik olmadığını düşünüyoruz. Türk milletinin egemenlik hakkını kısıtlayıcı olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlık verilen herkes 10 yıl geçmeden, Türkçeyi öğrenemeden oy kullanamasın.