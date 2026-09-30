Ümit Özdağ, Kocaeli'de 'tehdit' suçlamasıyla hakim karşısına çıktı

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Berna Sultan Osmanoğlu’nun 2024 yılında İstanbul’daki düğününde konuşan eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz, “Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz’ın sözlerine sanal medya hesabından tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Şevki, umarım bir yerde karşılaşırız. Sana soylunun, soysuzun kim olduğunu gösteririm” paylaşımını yaptı. Yılmaz’ın şikayeti üzerine Özdağ hakkında dava açıldı.

DÖRDÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Davanın 4’üncü duruşması, Kocaeli 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Müşteki Şevki Yılmaz duruşmaya katılmazken, Ümit Özdağ ve avukatları hazır bulundu. Savunmasında, savcının esas hakkındaki mütalaasında cezalandırılmasını istediğini belirten Özdağ, “Ben bir kötülükten bahsetmiyorum. Kullandığım ifade çok açık” dedi.

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Yılmaz’ın sözleriyle Atatürk ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni hedef aldığını savunan Özdağ, “Yurt dışına süren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Gazi Meclis, bunun tartışması yoktur” ifadelerini kullandı.

'GÖSTERECEĞİM ŞEY FİZİKSEL ŞİDDET DEĞİL’

Şevki Yılmaz’ı tanımadığını ve daha önce kendisiyle karşılaşmadığını söyleyen Özdağ, savunmasında şu ifadelere yer verdi:

“Kendisini hiç tanımam, hiç karşılaşmamışız. O da siyasetçi, ben de siyasetçiyim. Tepki gösteriyorum. ‘Bir gün karşılaşırsak sana soyluyu, soysuzu gösteririm’ diyorum. Ve siyasi bilim profesörüyüm. Ben boksör olsam bundan çıkarılacak şey dövmek olur ama siyaset bilimi akademisyeni olarak benim göstereceğim şey fiziksel şiddet değil, bilgiye dair evraktır. Bundan ne hakaret çıkar ne tehdit çıkar” diye konuştu.

DURUŞMA ÇIKIŞINDA AÇIKLAMA YAPTI

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Yılmaz’ın sözlerinin Cumhuriyet’in kurucularına hakaret olduğunu savunarak, “Eski milletvekili Şevki Yılmaz, katıldığı bir düğünde ki düğünün taraflarından birisi Osmanlı hanedanı mensuplarından birisiydi, ‘Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum’ ifadesini kullandı. Hanedanın yurt dışına sürülmesi kararı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dönemin hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınmıştır. Yani Şevki Yılmaz açık bir şekilde İstiklal Harbi'mizin önderine, Cumhuriyet'imizin kurucusuna, kurucu kadrolarına ve Gazi Meclis’e hakaret etmiştir. Hemen orada, düğünde bulunan rahmetli büyük tarihçi İlber Ortaylı buna sert bir tepki vermiştir. Diğer siyasilerden de çok sert tepkiler gelmiştir. Ben de bir siyaset bilimi profesörü ve bu dönemle ilgili doktora tezi yazmış bir akademisyen olarak kendisine, ‘Eğer karşılaşırsak soylunun, soysuzun kim olduğunu size gösteririm’ dedim. Gerçekten de karşılaşsaydık belgeleriyle kimin soysuzluk yaptığını, kimin işgale evet dediğini, kimin Türk milleti Sakarya kıyısında bir İstiklal Harbi verirken, ölüm kalım savaşı verirken nikah kıydığını, bunları teker teker anlatırdım” ifadelerini kullandı.