Ümit Özdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın biyografisi

Ümit Özdağ'ın biyografisi ve hayatı merak edilen konulardan. 25 ve 26.dönemde Gaziantep Milletvekili seçilen Ümit Özdağ, Münih Ludwig Maximilians Üniversitesi Siyasal Bilgiler Felsefe ve İktisat Fakültelerinden mezun oldu. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. İşte, Ümit Özdağ'ın hayatı.

ÜMİT ÖZDAĞ KİMDİR?

Ümit Özdağ, 3 Mart 1961 yılında dünyaya gelmiştir. Japonya’nın Tokyo şehrinde doğmuştur. Türk siyasal bilimler profesörü, siyasetçi ve yazar olan Ümit Özdağ, Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders vermiş ve 2001 yılında profesörlük unvanı almıştır.

Münih Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar üniversitelerde ders veren Ümit Özdağ, 2001 yılında profesörlük unvanını aldı. 1999’da Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni, 2003’te Diyanet Araştırmaları Merkezi’ni, 2006’da ise 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü’nü kurdu. Hâlen 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. 2006-2016 yılları arasında MHP'de çeşitli görevlerde bulundu.

25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Parti'ye katıldı ve kurucular kurulunda yer aldı. Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den İstanbul milletvekili seçildi. 16 Kasım 2020 tarihinde, İYİ Parti'den ihraç edilmiştir.