Ümit Özdağ: İkinci turda Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararını aldık

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Kılıçdaroğlu ve Özdağ, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:



Kemal Kılıçdaroğlu: Bizler de bu sorumluluğun bilincinde olarak bir araya geldik. Güzel sonuçlar elde edildi. Ev sahipliği için genel başkan ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Umarım çok daha güzel bir atmosfer sonrası buluşacağız.

Ümit Özdağ: Türkiye'nin en önemli sorunu 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına geri yollanmasıdır. Bu 13 milyon sığınmacının vatanlarına geri yollanmadan Türkiye’nin ekonomik sorunlarını aşması mümkün değildir. Kiraların yükselmesini engelleyemeyiz, vatandaşlık satarak Türk halkının gayri menkul almasını sağlayamayız, çocuklarımıza iş bulamayız.

"KEMAL BEY, SIĞINMACILARIN DÖNECEĞİNİ SÖYLEDİ"

14 Mayıs seçimlerine giderken Türk halkından sığınmacıları vatanlarına geri yollamak için destek istedik. Ancak partimizin yeni kurulması ve medyanın böyle olması vatandaşa erişimimizi engelledi. 2 adayın 28’inde ikinci bir yarış için Türk halkının önüne gidecek. AK Partili Numan Bey bizi ziyaret etti. Bizden destek ettiler. Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz diye sorduk. Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ise sığınmacıların vatanlarına dönmesini ve bu politikayı izleyeceklerini söyledi.

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"İKİNCİ TURDA KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEME KARARI ALDIK"

Sokaklarımızı tekrar güvenli hale getirecek, uyuşturucu çetelerini sokaklarımızdan sökecek bir model üzerinde bir fikir birliğine vardık ve bundan dolayı Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu’nu ikinci turda destekleme kararı verdik.

ÖZDAĞ, 5 GEREKÇEYİ SAYIP 'BUNLAR İÇİN OY VERİN' DEDİ

Şimdi buradan 1. Turda oy vermiş tüm seçmenlere çağrım; Türkiye’nin Türkiye olarak kalmasını istiyorsanız, Türkiye’nin göçmenistan olmasını istemiyorsanız, kızınız sokağa çıktığında endişelenmek istemiyorsanız, oğlunuzu köşedeki bakkala güven içinde yollamak istiyorsanız, annelerinizden ve babalarınızdan aldığınız Türkiye’yi çocuklarınıza devretmek istiyorsanız 28 Mayıs’ta yapılacak seçimde 13 milyon sığınmacıyı vatanına yollayacak politikalara ve Kılıçdaroğlu’na oy verin. Bu ülkemizin göçmenistan olmamasının tek yolu.