Ümit Özdağ için istenen ceza belli oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Ümit Özdağ ve avukatları katıldı. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcılık Özdağ hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma, esasa ilişkin mütalaaya karşı yazılı beyan sunulması için süre verilmesine karar verildi. Duruşma 24 Aralık 2025'e ertelendi.

'YAZILI SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİK'

Ümit Özdağ açıklamasında, "Savcı, vermiş olduğu mütalaada cezalandırılmamı istiyor ve hakaret iddiasında ısrar ediyor. Avukatlarım da ben de son savunma için, yazılı savunma için süre istedik. Çünkü anayasa Mahkemesi’nin ve Yargıtay’ın birçok emsal kararı var. Bunların hepsini tek tek ortaya koyacağız ama bu bir hukuk süreci değil." dedi.

ÖZDAĞ'DAN GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASI

Gürsel Tekin ile ilgili soruları yanıtlayan Özdağ birtakım iddialarda da bulundu. Özdağ, "Bir süre önce bir avukat casusluk iddiasıyla tutuklandı ve casusluğun kanıtı olarak bir masada çekilmiş fotoğraf ortaya konuldu. Bir masada kiminle yemek yerseniz yiyin, bu sizin casusluk yaptığınız anlamına gelmez. Elinizde başka bir kanıt yoksa, bir fotoğrafla kimseyi casuslukla suçlayamazsınız. O masanın ucunda oturan avukatı casuslukla suçlayıp, o masanın başında oturan ve o avukatı da masaya davet eden kişiyi kayyum olarak atıyorsanız ben size sorarım: Ne yapıyorsunuz? Evet, Gürsel Tekin’den bahsediyorum. Avukatın casuslukla suçlandığı fotoğrafta avukat ifadesi 'Beni Gürsel Tekin davet etti o masaya'. Buna Gürsel Tekin bir cevap vermeli " dedi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu da belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Özdağ'ın kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçunu işlediği değerlendirildiğine yer verilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izini alındığı da kaydedildi. İddianamede, Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiğine de yer verildi. Ümit Özdağ 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.