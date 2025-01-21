Ümit Özdağ gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Antalya’da önceki gün partisinin il başkanları istişare toplantısında yaptığı konuşma üzerine “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan hakkında soruşturma başlatılan ve ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Özdağ, dün İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özdağ, sağlık kontrolü için Gazi Mustafa Kemal Hastanesi’ne götürüldü. Özdağ’ın emniyet güçlerince İstanbul’a getirildiği öğrenildi.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.

Özdağ X hesabından yaptığı açıklamada “Erdoğan’a hakaret iddiası ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan konuşmamı Antalya’da Zafer Partisi 4. il Başkanları Çalıştayında yaptım. Konuşma yeri Antalya. Antalya Başsavcılığı soruşturma açmıyor. Erdoğan ve ben Ankara’dayız. Ankara Başsavcılığı da soruşturma açmıyor. İstanbul Başsavcılığı açıyor. Bu konuşmayı 1000 defa daha yapmaya hazırım. İster hapse atın, ister kurşuna dizin. Atatürk’ten ve kurduğu Cumhuriyet’ten taviz vermeyeceğiz. Atatürk’e ve Cumhuriyete saldırılara cevap vereceğiz” dedi.



