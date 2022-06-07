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Ümit Özdağ: Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok

#Zafer Partisi#Ümit Özdağ#Aksaray
Ümit Özdağ: Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisinin gündeminde yok

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Bu süre içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur? Henüz bilmiyoruz. Gündemimiz; tek başına seçime girmek üzerine" dedi.

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Ümit Özdağ, parti il binasının açılışını ile esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmek için Aksaray'a geldi. Özdağ, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında temmuz ayı sonunda partisinin kongresini yapacaklarını belirtti. Zafer Partisi'nin şu ana kadar 62 ilde örgütlendiğini ifade eden Özdağ, şunları söyledi:

Ümit Özdağ: Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisinin gündeminde yok

"ZAFER PARTİSİ'NİN OY ORANI YÜZDE 7,4"

"Kongremiz gerçekleşene kadar 81 ilde örgütlenmemizi tamamlamış olacağız. Zafer Partisi'nin 9 ay önce kurulmasından bugüne Türk siyasetinde dengeler köklü şekilde değişmiştir. İki cepheye bölünmüş Türk siyaseti yeniden yapılanmaktadır. Türk halkının gerçek sorunlarını gündeme getirmeyen, bu iki cepheli Hacivat-Karagöz oyununu Zafer Partisi her iki ittifakın da içinde yer almayarak ve Türk halkının gerçek sorunlarını dile getirerek bozmuştur ve bozmaya devam edecektir. Birkaç gün önce yapılan en kapsamlı araştırmalardan birisinin ortaya koyduğu sonuç; Zafer Partisi'nin oy oranının yüzde 7,4 olduğudur."

Diğer partilerle ittifak içinde olmayacaklarını da aktaran Özdağ, "Diğer partilerle ittifak, Zafer Partisi'nin gündeminde yok. Daha seçimlere bir sene var. Bu süre içerisinde siyasette hangi gelişmeler olur? Henüz bilmiyoruz. Gündemimiz; tek başına seçime girmek üzerine" diye konuştu.

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#Zafer Partisi#Ümit Özdağ#Aksaray

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