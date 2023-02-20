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Ümit Özdağ depreme canlı yayında böyle yakalandı

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#Ümit Özdağ#Deprem#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 22:31

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay'da meydana gelen depreme canlı yayında yakalandı.

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11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, depreme canlı yayın sırasında yakalandı. Özdağ, yerinden kalkmayarak depremin bitmesini bekledi. İlk anda sakinliğini koruyan Özdağ, depremin ileri anlarında iki elini masaya koyarak "Bismillahirrahmanirrahim" dedi. Sunucunun "7'ye yakın bir deprem" demesi üzerine Özdağ "Artık deprem uzmanı olduk" dedi.

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#Ümit Özdağ#Deprem#Hatay

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