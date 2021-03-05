Ümit Özdağ bu kez kendi ayrıldı: ‘İYİ Parti’yi çaldılar, istifa ediyorum’

Özdağ’ın ayrılmasıyla İYİ Parti’nin Meclis’te milletvekili sayısı 36’ya düştü. Özdağ, kendisinden önce İYİ Parti’den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında istifasını açıkladı. Özdağ şunları söyledi:

AKŞENER’İ RAHATSIZ ETMİŞ

“İYİ Parti, FETÖ’cüler ve küreselleşmeciler tarafından Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçilerinin elinden çalınmıştır. İYİ Parti’deki FETÖ’cü sızma, yapmış olduğumuz uyarılara rağmen bugün de devam etmektedir. Ben sadece bu sızmayla mücadele ettim. Asla bir parti içi muhalefet içinde olmadım, genel başkanlık yarışında olmadım. Bana yönelik Akşener’in kızgınlığının temelinde bu vardır, Akşener’i bu rahatsız etmiş. İYİ Parti’nin yetkili üyelerinden habersiz bir şekilde, HDP ile kirli bir anayasa çalışması yapılmıştır. 64 saat görüntüsü vardı, ben bir bölümünü seyrettim. Akşener beni ihraç edecek kadar cesur değildir ama ben Akşener’le birlikte kurucusu olduğum İYİ Parti’den istifa ediyorum.”