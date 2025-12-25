Ümit Özdağ beraat etti

Haberin Devamı

Özdağ hakkında 19 Ocak 2025’te, partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatılmıştı. Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatları ile katılan Özdağ son savunmasında, “Yapmış olduğum siyasi bir eleştiridir. Beraatımı talep ederim” dedi.

Hâkim, Ümit Özdağ’ın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.