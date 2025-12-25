×
Ümit Özdağ beraat etti

#Ümit Özdağ#Zafer Partisi#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan
Elif ALTIN
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin 4’üncü İl Başkanları Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada suç unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraat etti.

Özdağ hakkında 19 Ocak 2025’te, partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı sözlerden dolayı resen soruşturma başlatılmıştı. Özdağ hakkında “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya avukatları ile katılan Özdağ son savunmasında, “Yapmış olduğum siyasi bir eleştiridir. Beraatımı talep ederim” dedi.

Hâkim, Ümit Özdağ’ın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi. 

 

