HABERLERGündem Haberleri

Ümit Özdağ, adliyeye geldi! İkinci kez hakim karşısına çıkacak

Güncelleme Tarihi:

Ümit Özdağ, adliyeye geldi İkinci kez hakim karşısına çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 10:36

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya’da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İddianamede Ümit Özdağ'ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu da belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçunu işlediği değerlendirildiğine yer verilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izini alındığı da kaydedildi.

İddianamede, Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiğine de yer verildi. Ümit Özdağ 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

 

