Ümit Kocasakal, İstanbul Barosu Başkanlığı’na ortak aday

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Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu, Önce Avukat Grubu ve İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun (İMAG) oluşturduğu Cumhuriyetçi Güç Birliği, dün İstanbul Barosu Galata Hizmet Binası Kültür Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla ortak başkan adayını açıkladı. Daha önce kuruluşunu ilan eden Cumhuriyetçi Güç Birliği, İstanbul Barosu Başkanlığı için İstanbul Barosu eski Başkanlarından Prof. Dr. Ümit Kocasakal’ın ortak aday olduğunu açıkladı. Basın toplantısında konuşan Kocasakal, özetle şunları söyledi:

AVUKATIN EN ÖNEMLİ SORUNU

“Kanunilik ilkesinin ve masumiyet karinesinin yok sayıldığı, tutuklamanın esas özgürlüğün istisna olduğu soruşturmalar bir tür sürek avına dönüştürülmüştür. Amacından koparılarak adeta bir silah gibi kullanılan gözaltı, tutuklama, adli kontrol gibi kurumlar toplumsal bir gözdağı haline getirilmiştir. Bu koşullar altında kurucu değerlerin müdafaa ve muhafazası, hukuk devletinin yeniden tesisi ve yargı bağımsızlığının sağlanması avukatın en önemli meslek sorunu olmaktadır.

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ŞAHSİ BİR ADAYLIK DEĞİL

Cumhuriyetçi Güç Birliği’nin amacı tüm kurumları ve değerleriyle 1923 Cumhuriyeti’nin ve hukuk devletinin, avukatlık mesleğinin işlev, itibar ve onurunun savunulmasıdır. Bu adaylık şahsi olmayıp bir çizgi, anlayış ve zihniyet adaylığıdır. Daha önceki görev dönemlerimde yaptıklarım yapacaklarımın, yapmadıklarım da yapmayacaklarımın güvencesidir. Hukuksuzluk kimsenin yanına kalmaz. Kazanan Cumhuriyet ve hukuk olacaktır.”