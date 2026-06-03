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Ümit Karan tahliye edildi

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#Ümit Karan#Uyuşturucu Soruşturması#Mahkeme Kararı
Ümit Karan tahliye edildi
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 07:00

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında eski futbolcu Ümit Karan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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16 Ocak 2026’da gözaltına alınan Karan, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

‘KALP HASTASI OLDUM’

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Ümit Karan’ın ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ iddiasıyla  10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu yargılanan Ümit Karan ile avukatı katıldı. Kimlik tespitinde aylık gelirinin 700 bin lira olduğunu belirten Ümit Karan savunmasında eski kız arkadaşı Şule Naz Öztürk’ün kendisine iftara attığını belirterek, cezaevinde kalp hastası olduğunu ifade etti.

Mahkeme heyeti, Ümit Karan’ın yurtdışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mütalaasını hazırlaması için dava dosyasının Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

 

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#Ümit Karan#Uyuşturucu Soruşturması#Mahkeme Kararı

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