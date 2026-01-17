×
Ümit Karan ile 12 kişi tutuklandı

Özge EĞRİKAREmin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2026 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘uyuşturucu ticareti’, ‘uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak’ ve ‘bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek’ suçlarından aralarında eski milli futbolcu Ümit Karan, Burak Doğan, fenomenler Merve Sanay, Bade Nogay ve Deniz Berk Cengiz’in de bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 isim dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Ümit Karan, Türk Ceza Kanunu’nun 18. maddesi kapsamında ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız olarak satmak, satışa arz etmek, sevk etmek, nakletmek, depolamak, satın almak, kabul etmek ve bulundurmak’ suçlamalarıyla tutuklama istemiyle hâkim karşısına çıktı.

3 KİŞİYE EV HAPSİ

Aynı soruşturma kapsamında dün oyuncu Çağla Boz, oyuncu Melis Sabah, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz ve Nazlıcan Taşkın da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah tutuklandı. Hastanede bulunan Nazlıcan Taşkın, taburcu olduktan sonra sorgusu tamamlanacak. Burak Doğan, Mert Ayaydın ve Merve Duran hakkında ev hapsi tedbiri uygulanırken, Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Bade Nogay, Çağla Boz hakkında yurtdışına çıkış yasağı verildi. 

KAYNARCA VE MÜFTÜOĞLU’NUN TESTLERİ NEGATİF

- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç ve idrar örnekleri alınan 6 şüpheliyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı. Rapora göre, Burak Fahri Yön, Ayşe Tarım ve Şule Naz Öztürk’ün test sonuçları pozitif, Neda Şahin, Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun sonuçları ise negatif çıktı.

 

