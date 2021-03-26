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Gündem
Haber Giriş: 26.03.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Ümit Güner kimdir?

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Ümit Güner kimdir?

Ümit Güner, pek çok kişinin merakla araştırdığı isim olmaya devam ediyor. Zerrin Özer'in gündeminde yer alan Ümit Güner, bir dönem plak dağıtımcılığı yapıyordu. Peki, Ümit Güner kimdir? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

Ümit Güner 1962 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Zerrin Özer döneminde zengin plak dağıtımcıları arasında yer alıyordu. Eski Kent Plak sahibi olarak bilinen Ümit Güner, babasından kalan plak şirketinin iflasına neden olmuştur.

Ümit Güner, Zerrin Özer tarafından tecavüzle suçlanmıştı.

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