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Ulusoy Ailesi’nin acı günü

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#Yılmaz Ulusoy#Yılmaz Ulusoy Holding#Hayrettin Paşa Camisi
Ulusoy Ailesi’nin acı günü
Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2025 07:00

Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından işinsanı Yılmaz Ulusoy, pıhtı atması sonucu uzun süredir tedavi gördüğü hastanede pazar günü hayatını kaybetti.

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84 yaşında vefat eden Yılmaz Ulusoy’un cenaze namazı dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı. Ulusoy Ailesi adına taziyeleri Yılmaz Ulusoy’un eşi Serap Ulusoy, çocukları, torunları, yeğenleri Alican ve Haluk Ulusoy kabul etti.

Ulusoy Ailesi’nin acı günü

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Cenaze töreni iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Ulusoy Ailesi’nin acı günü

Cenazeye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirören Ailesi adına Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Cemal Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, eski bakanlar Hüsamettin Özkan, Muammer Güler, Adil Karaismailoğlu, işinsanları Adnan Polat, Abdürrahim Albayrak, Ahmet Nur Çebi, Faruk Saraç, sanatçılar Orhan Gencebay, Erhan Yazıcıoğlu, Şahan Gökbakar, Derya Şensoy, Hande Subaşı, İzzet Günay gibi çok sayıda tanınmış sima katıldı. Yılmaz Ulusoy’un cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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Ulusoy Ailesi’nin acı günü

 

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#Yılmaz Ulusoy#Yılmaz Ulusoy Holding#Hayrettin Paşa Camisi

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