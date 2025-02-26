Ulusoy Ailesi’nin acı günü

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84 yaşında vefat eden Yılmaz Ulusoy’un cenaze namazı dün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılındı. Ulusoy Ailesi adına taziyeleri Yılmaz Ulusoy’un eşi Serap Ulusoy, çocukları, torunları, yeğenleri Alican ve Haluk Ulusoy kabul etti.

ÖNEMLİ İSİMLER KATILDI

Cenaze töreni iş, sanat, spor ve siyaset dünyasından birçok ismi bir araya getirdi.

Cenazeye Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Demirören Ailesi adına Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Meltem Demirören, Revna Demirören, Erdoğan Demirören, Cemal Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek, eski bakanlar Hüsamettin Özkan, Muammer Güler, Adil Karaismailoğlu, işinsanları Adnan Polat, Abdürrahim Albayrak, Ahmet Nur Çebi, Faruk Saraç, sanatçılar Orhan Gencebay, Erhan Yazıcıoğlu, Şahan Gökbakar, Derya Şensoy, Hande Subaşı, İzzet Günay gibi çok sayıda tanınmış sima katıldı. Yılmaz Ulusoy’un cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

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