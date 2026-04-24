Uluslararası yargıda MİS hızı

Güncelleme Tarihi:

Uluslararası yargıda MİS hızı
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 07:00

ULUSLARARASI adli işbirliğinde yeni bir dönem başladı. Adalet Bakanlığı’nın devreye aldığı Merkezi İzleme Sistemi (MİS) ile dosyalar anlık izlenecek, süreçler hızlanacak, gecikmeler azalacak.

Adalet Bakanlığı’nın sınır ötesi dijital hamlesi ile iade süreçleri yurtdışında  firari takibi hızlanacak. Türkiye’nin uluslararası adli işbirliğindeki etkinliği de güçlenecek.

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in talimatıyla hayata geçirilen sistemle, uluslararası adli yardımlaşma süreçlerinin daha hızlı, daha şeffaf ve daha verimli yürütülmesi hedefleniyor. MİS Projesi kapsamında UYAP ekranları kullanıma açıldı. Bakanlık tarafından geliştirilen Merkezi İzleme Sistemi (MİS), UYAP altyapısı ile entegre edilerek devreye alındı. Yeni sistemle birlikte sınır ötesi adli süreçlerde hız, şeffaflık ve etkinliğin artırılması hedefleniyor. MİS sayesinde uluslararası adli yardımlaşma süreçleri artık uçtan uca izlenebilecek. Adli mercilerden merkezi makamlara kadar tüm aşamalar anlık takip edilecek, kesintisiz veri akışı sağlanacak. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
