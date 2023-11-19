×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Uluslararası uyuşturucu karteline ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: Christijan Palic yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Bakan Yerlikaya#Christijan Palic#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 08:32

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Kartal-3' operasyonunda Interpol tarafından mavi bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin 'Batı Balkan Kanadı' yöneticilerinden Christijan Palic'in Beşiktaş'ta yakalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Türkiye’mizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteğiyle de bunu başaracağız

Zehir Taciri Kartelin, Avrupa’da faaliyet gösteren kartellerle işbirliği içerisinde Güney Amerika’dan kokain temin edilmesine öncülük ettiği, Güney Amerika’daki suç örgütleriyle bağlantıyı sağladığı ve suçtan elde edilen gelirin aklanmasında önemli rol oynadığı tespit edildi.

Avrupa’da yapılan uyuşturucu operasyonları kapsamında Avrupa ülkeleri tarafından “Batı Balkan Kanadının” yöneticileri arasında yer aldığı bildirilen Hırvatistan uyruklu Christijan PALIČ, Avrupa ülkeleri ile Brezilya tarafından çıkartılan İnterpol’un Mavi Bülteniyle aranıyordu.

Haberin Devamı

Uluslararası uyuşturucu karteline ağır darbe Bakan Yerlikaya duyurdu: Christijan Palic yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimiz tarafından uluslararası takibe alınan Christijan PALIČ, KARTEL-3 operasyonuyla Beşiktaş’ta yakalandı.

Gözden Kaçmasınİstanbulda kar yağışı başladı... Meteorolojiden 45 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıİstanbul'da kar yağışı başladı... Meteoroloji'den 45 ile sarı ve turuncu kodlu uyarıHaberi görüntüle

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bakan Yerlikaya#Christijan Palic#Uyuşturucu

BAKMADAN GEÇME!