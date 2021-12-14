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‘Uluslararası terörün hamisi Batılılardır’

#Mustafa Şentop#TBMM#Avrupa
‘Uluslararası terörün hamisi Batılılardır’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Tören Salonu’nda, 10 Aralık İnsan Hakları Günü nedeniyle düzenlenen ‘Avrupa’da İslamofobi: Problemler, Yaklaşımlar ve Çözümler’ konulu panele katıldı.

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Panelde, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Muharrem Kılıç, akademisyenler ve uzmanlar da yer aldı. Şentop, ‘İslamofobi’ yerine ‘İslam düşmanlığı’ ifadesinin kullanılması gerektiğini, İslamofobi’nin İslam düşmanlığının yanı sıra ırkçılık olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“İslamofobiyi oluşturabilmek için Batı’da, Müslümanların yaptığı bir terör tablosu ortaya koymak lazımdı. Bu kendiliğinden ortaya çıkmıyor böyle bir şey, İslam buna zaten müsaade etmiyor. Normal Müslümanların böyle bir şey yapması mümkün değil. Onun için bunlar Müslüman terörist modeli icat ettiler ve bunu destekleyecek şekilde parasal, askeri anlamda, dolaşımını kolaylaştıracak şekilde çalışmalar içine girildi. Dolayısıyla uluslararası terörün aslında hamisi İslamofobiyi icat eden Batılılar.” ANKARA

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#Mustafa Şentop#TBMM#Avrupa

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