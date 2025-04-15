Uluslararası suç örgütlerine operasyon! Bakan Yerlikaya: 234 üst düzey suç örgütü üyesi gözaltına alındı

Haberin Devamı

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Hedefimizde 4 ayrı uyuşturucu satan örgüt vardı. Bu suç örgütlerinin uyuşturucu satıcılığı kara para aklamanın yanı sıra kasten adam öldürme, ateşli silahla yaralama, adam kaçırma ile şantaj gibi suçlar işlendikleri belirlendi.

9'u yurt dışı, 225'i yurt içindeki 234 üst düzey organize suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Bunların 10'u kırmızı bültenle aranıyordu. Operasyon sürüyor.

MASAK'ın tespit ettiği 681 taşınmaz,127 araç,113 şirketteki ortaklık paylarıyla şüphelilerin banka hesaplarını içeren yaklaşık 13 milyar liralık mal varlığına el koyduk.

Haberin Devamı

Europol ile yapılan iş birliği tarihe not düşürülecek kadar önemliydi. Europol kilit rol üstlendi. Bu işbirliği ile hedefteki şahısların takibi sağlandı. Bu iş birliği sayesinde polislerimiz Europol merkezine giderek Avrupalı analizcilerle birlikte çalıştılar. Suç ağları tespit edildi. Dünyanın 4 bir yanında faaliyet gösteren zehir tacirlerine ağır bir darbe indirdik.

5 ülkede (Türkiye, Hollanda, Almanya, İspanya ve Belçika) eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz bu operasyonlar sınır ötesi suçlarda sınır tanımadığımızı göstermektedir.

Suç örgütleri şunu çok iyi bilmelidir ki hiçbir yer onlar için güvenli değildir. Onları karanlık deliklerde bulup çıkaracağımızı buradan bir kez daha söylüyoruz."