Uluslararası Sıfır Atık Günü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 12:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısı ile paylaştığı mesajda, 'Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunuculuğunda oy birliğiyle kabul edilen kararla 30 Mart'ın "Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak ilan edilmesinin yıl dönümü kapsamında mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle 2017 yılında kıymetli eşim Emine Erdogan öncülüğünde başlattığımız Sıfır Atık Hareketi’nin giderek büyümesi ve güçlenmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Ülkemizin başlattığı, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi ile toplamda 90 milyon ton atık geri kazanıldı. Bu sayede Türkiye ekonomisine 365 milyar lira katkı sağladık.

İnşallah geri kazanım oranını 2035 yılında %60’a, 2053 yılında ise %70’e yükseltmeyi hedefliyoruz.

İklim değişikliği ve çevre kirliliğiyle mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettireceğiz.

