'Uluslararası Sıfır Atık Forumu' İstanbul'da gerçekleşecek

Sıfır Atık Vakfı tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle 17-18-19 Ekim 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Sıfır Atık Forumu, 'İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla, çevre, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, yeşil dönüşüm, atık yönetimi ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında küresel ölçekte atılacak ortak adımları ele alacak. Foruma Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma, sıfır atık ve çevre politikalarına ilişkin vizyonunu uluslararası katılımcılarla paylaşacak.

Sıfır Atık Hareketi’nin küresel öncüsü ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ise forumun onur konuğu olarak yer alacak. Öte yandan, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın İklim Konularındaki Özel Temsilcisi Muhtar Babayev bölgesel iş birliği, iklim diplomasisi ve ortak çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerini katılımcılarla paylaşacak.