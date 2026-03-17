Uluslararası robotik yarışmasında Demirören MTAL öğrencisi Kübra İzol dünya birincisi oldu

#Robotik Yarışma#Demirören MTAL#Kübra İzol
Uluslararası robotik yarışmasında Demirören MTAL öğrencisi Kübra İzol dünya birincisi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2026 12:55

Lise öğrencilerinin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarında geliştirdikleri projeleri dünya çapında sergilediği FIRST Robotics Competition 2026 sezonu tamamlandı. Yarışmada Türkiye’den önemli bir başarı geldi.

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kübra İzol, katıldığı yarışmada sergilediği güçlü liderlik, vizyonu ve takımına sağladığı katkılar sayesinde organizasyonun en prestijli ödüllerinden biri olan Leadership Award’a layık görüldü.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI

İzol’un yer aldığı 9483 Robotik Takımı, yarışma sürecinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Takım, dünya rekoru kırarak dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Aynı zamanda robot tasarımındaki başarısıyla Industrial Design Award ödülünü de kazandı.

Uluslararası robotik yarışmasında Demirören MTAL öğrencisi Kübra İzol dünya birincisi oldu

ABD’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK

Elde edilen bu başarı sayesinde ekip, ABD’de düzenlenecek uluslararası finallerde yarışma hakkı kazandı. Takımın mentoru da robotik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Woodie Flowers Award ile onurlandırıldı.

Kübra İzol’un liderliğindeki bu başarı, Türkiye’den gençlerin robotik ve teknoloji alanında uluslararası platformlarda elde ettiği önemli kazanımlardan biri olarak öne çıktı.

#Robotik Yarışma#Demirören MTAL#Kübra İzol

