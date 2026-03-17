Uluslararası robotik yarışmasında Demirören MTAL öğrencisi Kübra İzol dünya birincisi oldu

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kübra İzol, katıldığı yarışmada sergilediği güçlü liderlik, vizyonu ve takımına sağladığı katkılar sayesinde organizasyonun en prestijli ödüllerinden biri olan Leadership Award’a layık görüldü.

BÜYÜK ÖDÜLÜ KAZANDI



İzol’un yer aldığı 9483 Robotik Takımı, yarışma sürecinde dikkat çeken bir performans sergiledi. Takım, dünya rekoru kırarak dünya sıralamasında birinci sıraya yükseldi. Aynı zamanda robot tasarımındaki başarısıyla Industrial Design Award ödülünü de kazandı.

ABD’DE TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK



Elde edilen bu başarı sayesinde ekip, ABD’de düzenlenecek uluslararası finallerde yarışma hakkı kazandı. Takımın mentoru da robotik dünyasının saygın ödüllerinden biri olan Woodie Flowers Award ile onurlandırıldı.

Kübra İzol’un liderliğindeki bu başarı, Türkiye’den gençlerin robotik ve teknoloji alanında uluslararası platformlarda elde ettiği önemli kazanımlardan biri olarak öne çıktı.