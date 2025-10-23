×
Gündem Haberleri

Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi Zirvesi... Erdoğan: Bölge ekonomisine katkı olacak

Güncelleme Tarihi:

#Rize Ekonomi Kongresi#Erdoğan Rize Ziyareti#CUMHURBAŞKANI Erdoğan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2025 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Rize’de düzenlenen Uluslararası Rize Ticaret ve Ekonomi Kongresi ve Zirvesi’ne gönderdiği video mesajda organizasyonun bölge ekonomisine ve uluslararası işbirliklerine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Erdoğan video mesajında katılımcılara, “Bu önemli programın düzenlenmesinde emeği geçen valiliğimize, belediyemize, Rize Dernekler ve Vakıflar Birliğimize ve ismimizi taşıyan güzide üniversitemize gönülden teşekkür ediyorum. Karadeniz’in parlayan yıldızı Rize’mizde uluslararası niteliğe sahip böyle bir programın düzenlenmesini son derece anlamlı buluyorum” diye seslendi.

Erdoğan, 22 farklı ülkeden araştırmacı ve akademisyenin geniş bir yelpazede bildirilerini tebliğ edeceği kongrenin gelecekteki çalışmalar için güçlü bir zemin oluşturacağına inandığını belirterek, “Zirvemizde İyidere Lojistik Limanı ve yakın zamanda hayata geçirmeyi öngördüğümüz Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabı başta olmak üzere pek çok alanda yeni işbirliklerinin kurulmasına vesile olacaktır” dedi. 

 

