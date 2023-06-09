240 milyonluk dev vurgun! Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu

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İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu operasyonda 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı ülkemize getirdiği, yapılan operasyonda 12 şahısın yakalandığı, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhasının ele geçirildiği öğrenildi.
Bakanlığın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile oto kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında;
Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.
BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU PAYLAŞTI
Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.
Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz... Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin.
⛔️Uluslararası Oto Kaçakçılarına— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 9, 2023
FREN OPERASYONU❗️@EmniyetGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar;
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.… pic.twitter.com/eP5yITT27Q