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240 milyonluk dev vurgun! Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu

Güncelleme Tarihi:

#Fren Operasyonu#İçişleri Bakanlığ#Oto Kaçakçılığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 10:29

Konya merkezli 10 ilde, turistik kolaylıklar kapsamında ülkeye getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan ve araçları parçalayıp satarak büyük vergi kayıplarına neden olan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada şebekenin değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı ülkemize getirdiği ifade edildi.

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İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu operasyonda 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında tahmini değeri 240 milyon TL olan 115 taşıtı ülkemize getirdiği, yapılan operasyonda 12 şahısın yakalandığı, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhasının ele geçirildiği öğrenildi.

240 milyonluk dev vurgun Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu

Bakanlığın yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tespitleri doğrultusunda ve koordinesinde, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile oto kaçakçılığı suçuna yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında;

Geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında ülkemize getirilen araçları 3. şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkemizde satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan şahıs ve suç grubunun faaliyetleri tespit edilmiştir.

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240 milyonluk dev vurgun Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu


Söz konusu suç grubunun 2018-2022 yılları arasında turistik kolaylıklar kapsamında 115 taşıtı (tahmini değeri 240 milyon TL) ülkemize getirdiği belirlenmiştir.

Operasyon kapsamında şahıs ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda; ülkemize araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu şahısların bulunduğunun tespit edilmesi üzerine bahse konu operasyon uluslararası boyut kazanmıştır. Yabancı uyruklu şahısların kurye olarak kullanılmak suretiyle ülkemize araç getirme sürecinde rol oynadıkları belirlenmiştir.

240 milyonluk dev vurgun Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu


Suç grubunun, suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde yüklü miktarda şüpheli para transferleri tespit edilmiştir.
Yaklaşık 1 buçuk yıldır sürdürülen titiz çalışmalar neticesinde 09.06.2023 tarihinde Konya merkezli olarak 10 ilde (Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara, Antalya) tespit edilen adreslerde arama yapılarak 29 Türk ve 7 yabancı uyruklu şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirilmektedir.

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240 milyonluk dev vurgun Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu



Şu ana kadar yapılan çalışmalarda 12 şahıs yakalanmış, 15 adet çekici, 5 adet otomobil, 15 adet dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirilmiştir.

240 milyonluk dev vurgun Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONU PAYLAŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından operasyona ilişkin paylaşımda bulundu. Yerlikaya, paylaşımında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar; Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı.

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Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz... Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin.

 

 

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#Fren Operasyonu#İçişleri Bakanlığ#Oto Kaçakçılığı

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