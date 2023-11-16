Uluslararası öğrencilere ikamet ve vize kolaylığı

Haberin Devamı

Ankara’da düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, protokolle üniversite öğrenimlerini Türkiye’de yapmak isteyen uluslararası öğrencilerin vize ve ikamet izni süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise Türkiye’nin yükseköğretimde büyük bir rekabet gücüne sahip olduğunu vurgulayarak özetle şunları söyledi: “Bu rekabet gücü uluslararası öğrencilerin radarında. Bu nedenle üniversitelerimizde 198 farklı ülkeden öğrenci eğitim görüyor. İmzaladığımız protokol süreçleri kolaylaştıracak, iş akışındaki bürokratik işlemleri en aza indirecektir.” ◊ Eğitim Servisi