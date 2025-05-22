‘Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda canlı yayın Demirören MTAL’e emanet

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Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda saha hazırlıkları öğrenciler tarafından yapıldı. Öğrenciler, Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenecek program için yarışma pistleri, 5 bin metrekarelik elektrik akışının sağlanması, sahne düzeneği gibi birçok hazırlıkları öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla yarışma alanında hazırlıklar tamamlanırken, öğrenciler de okullarında edindiği bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu. Canlı yayın faaliyetlerinin koordinatörü Faruk Savaş, bugün açılışı yapılacak programın Avrupa ve dünyada en iddialı yarışmalardan olduğunu dile getirdi. Savaş, “Yarışmanın 4 günlük hazırlık sürecinde öğrencilerimize meslek lisesinde öğrettiklerimizi uygulamaları için imkân tanıyoruz. Öğrencilerimiz bu yarışma alanlarının fiziksel hazırlığından arka plandaki yazılım hazırlıklarına kadar öğretmenlerinin desteğiyle çalışıyor. Kabloların döşenmesinden canlı yayın masasındaki resim seçicinin, teknik yönetmenin kurgulanmasına kadar. Bütün aşamalarda öğrencilerimiz en ön planda görev alıyor” dedi.

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JİMMY JİB HAZIR

Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Remzi Efe Arslan, gazetecilik bölümünde okuduğunu ve 3 gündür sahada çalıştıklarını söyledi. Arslan, “Aslında okulda gördüğümüz teorik bilgileri burada uyguluyoruz. Yaklaşık 3 yıldır yarışmanın canlı yayın ekibinde yer alıyoruz. 10 kameramızın kurulumunu yaptık. Daha sonrasında jimmy jib kameramızı kurduk” ifadelerini kullandı. Öğrencilerden Defne Akel de kamera kurulumu yaptıklarını ve sosyal medya sinevizyonlarının metinlerini yazdıklarını belirtti.