Uluslararası kök hücre bağışlarına korona çaresi: Dondurma

Koronavirüs salgını sürecinde ‘kök hücre’ nakilleri de ciddi şekilde etkilendi. Kimi bağışçılar bağış yapmaktan vazgeçerken kimi uluslararası bağışlar da sınırların ve uçuşların kapatılması nedeniyle hastalara ulaştırılamıyordu. Almanya, Polonya, Brezilya gibi ülkelerdeki kök hücre bankalarında bulunan Türkiye’deki hastalarla uyumlu bağışlar, Türkiye’ye getirilemiyordu.

Türkiye’de nakil bekleyen birçok hasta için de geçerli olan bu sorun şimdilik ‘dondurma’ yöntemiyle aşıldı. Yurtdışındaki bağışçılardan alınan bağışlar dondurularak özel ekipmanlara yerleştiriliyor ve normal kargo uçuşlarıyla Türkiye’ye getiriliyor. Böylece zaman kaybından kaynaklı olarak bağışın etkilenmesi önleniyor. Yakın komşu ülkelerde (Yunanistan gibi) sınır kapılarından teslim alınabilmesi için de her türlü kolaylık sağlanıyor.

‘ŞİMDİLİK EN İYİ YOL BU’

Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülsan Sucak nakil için bekleyen birçok hastaları olduğunu belirterek “Bu aşamadaki en iyi çözüm bu. Türkiye’de bu şekilde nakil bekleyen birçok hasta var. Önceden özel kuryeler vasıtasıyla çok seri bir şekilde uluslararası düzeyde taşıma yapılabiliyordu. Ama artık bu mümkün değil. Normalde biz taze haliyle nakil yapmayı tercih ediyoruz. Dondurma yönteminde bazı hücreler ölse de daha uzun süre muhafaza edilebildiği için hastalara ulaştırabilmek açısından çok önemli” dedi.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU



Adana’da 3.5 yaşındaki Kuzey Deniz için Yunanistan’da bulunan iliğin Türkiye’ye getirilmesinde sorun çıkmasıyla bu olay gündeme gelmişti. Kuzey için Girit Adası’nda bulunan bağış, hava ve kara sınırları kapalı olduğu için Türkiye’ye uzun süre getirilememişti. Sorun iki tarafın ısrarlı çabalarıyla aşılabilmişti.

