'Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Genelgesi' yayımlandı

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Genelgesi ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt içinde faaliyet gösteren örgün ve yaygın eğitim kurumları ile yurt dışında aynı seviye ve tercihen aynı türde eğitim veren kurumlar arasında yürütülen kardeş okul çalışmalarının koordinasyonunun güçlendirilmesi, bürokratik süreçlerin azaltılması ve uygulamaya ilişkin izleme ve değerlendirme süreçlerinin etkinleştirilmesi hedefleniyor. Genelge kapsamında, uygulamada görev alan birimlerin görev ve sorumlulukları net şekilde tanımlandı. Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim müdürlükleri ile yurt dışı temsilciliklerinin görev alanları yeniden belirlenirken uygulama süreçlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla İl Milli Eğitim müdürlükleri bünyesinde oluşturulan il koordinasyon kurulları kaldırıldı. Böylece süreçlerin merkez ve taşra teşkilatı arasında daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlandı.

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SÜREÇLER DİJİTAL ORTAMDA YÜRÜTÜLECEK

Genelge ile başvuru, değerlendirme, onay, izleme ve raporlama süreçlerinin bakanlık bilişim altyapısında oluşturulan ‘Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması Modülü’ üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. Bilgi formları, protokoller ve diğer belgeler dijital ortamda takip edilerek yazışma süreçlerinin hızlandırılması ve bürokratik işlemlerin azaltılması hedefleniyor.

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ORTAK PROJELERİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRILACAK

Yeni genelge ile kardeş okullar arasında yüz yüze ve çevrim içi ortamda ortak projeler geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, kültürler arası anlayışın güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki uluslararası iş birliklerinin artırılması teşvik ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı Başkanlığı arasında kurulacak kardeş okul ilişkilerine yönelik süreçler de yeniden düzenlenerek kurumlar arası iş birliklerinin daha etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi hedeflendi.

İZLEME VE DEĞERLENDİRME MEKANİZMASI GÜÇLENDİRİLDİ

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Genelge kapsamında uygulamanın etkililiğinin artırılması amacıyla ziyaretler ve çevrim içi etkinlikler, modül üzerinden kayıt altına alınacak, faaliyetlere ilişkin anketler ile değerlendirme raporları düzenli olarak sisteme işlenecek. Böylece uygulamaya yönelik kapsamlı ve sürdürülebilir bir izleme ve değerlendirme mekanizması oluşturulacak. 'Uluslararası Kardeş Okul Uygulaması'nın izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili birimlerin temsilcileri ile toplantılar gerçekleştirilerek uygulamanın işleyişi de yakından takip edilecek. Ayrıca, kardeş okul ilişkilerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla belirli bir süre faaliyet gerçekleştirmeyen eşleştirmelerin sonlandırılmasına yönelik düzenleme yapıldı.