Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi 'Yapay Zeka ve Kadın' temasıyla düzenlenecek

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KADEM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2 yılda bir düzenlediğimiz Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın sorunlarına dikkat çektiğimiz uluslararası etkinliğimiz. Zirvede kadına, aileye ve topluma ilişkin pek çok konuyu küresel boyutta ve çok yönlü ele alıyoruz.

2014 yılında, kadın sorunlarını Adalet bağlamında mercek altına aldık.

2016’da Suriye’de yaşanan insanlık dramı sebebiyle, mülteci kadınları kapsayan bir zirve düzenledik. Ve burada “Adalet için Ses Ver” dedik.

2018 yılında, “Ailenin Güçlendirilmesi” başlığı altında, ailenin iyi oluş halini, kadın ve erkeğin sorumlulukları ile birlikte ele aldık.

Pandeminin devam ettiği 2020 yılında, “Dijital Çağda İnsan Kalmak” temasıyla, yapay zekânın yön verdiği bu yeni dünyada, insanı ve hakikati nasıl koruyabileceğimize dair cevaplar aradık.

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2022 yılında “Kültürel Kodlar ve Kadın” teması ile beşinci zirvemizi yaptık.

Bu zirvelerde edindiğimiz birikim ve gelecek vizyonu ile altıncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ni “Yapay Zekâ ve Kadın” teması altında gerçekleştiriyoruz."