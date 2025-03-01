Uluslararası kaçış son buldu! Jandarmanın uçağıyla Türkiye'ye getirildiler

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından “Türk polisinden kaçamazsınız” notuyla yaptığı açıklamada, “Sinan Memi, Polonya’dan, Atakan Avcı ise Bulgaristan’dan teslim alınarak, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı’nın koordinesinde, EGM - Özel Harekât Başkanlığı personeli ile adli makamlara teslim edilmek üzere Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanlığı uçağıyla Ankara’ya getirildi. Memi, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tasarlayarak öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, terör örgütü propagandası yapma’ dahil 10 ayrı suçtan 20 yakalama emri ile 3 yıldır ulusal seviyede kırmızı bültenle, ‘tasarlayarak öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ise 1 yıldır uluslararası seviyede aranıyordu. Daltonlar organize suç örgütünün üst düzey yöneticilerinden biriydi. Avcı ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan 30 yıl hapis cezası ile yargılanmasına yönelik ülkemize iadesi amacıyla 1 yıldır uluslararası seviyede araması vardı” dedi.

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‘TEK TEK YAKALAYIP GETİRECEĞİZ’

Bakan Yerlikaya, “Memi ve Avcı, Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Interpol - Europol Daire Başkanlığımız, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat başkanlıklarımız ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen ortak çalışmalar sonucu Polonya ve Bulgaristan’da ülkemize iadeleri amacıyla tutuklanmıştı. Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini tek tek yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Bizden kaçamayacaklar. Adalet ve Dışişleri Bakanlarımızla operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.