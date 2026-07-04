Uluslararası dolandırıcılık ağı çökertildi: Hedef Çekya üs Maslak

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçlarını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çek Cumhuriyeti yetkili makamlarınca iletilen bilgiler ve adli yardımlaşma sonrası Maslak’taki bir işyerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Yapılan soruşturmada, Avrupa ülkelerini hedef alan sözde çağrı merkezinin, gelişmiş yapay zekâ destekli yazılımlar kullanarak Avrupa’da yaşayanları arayıp kendilerini polis, savcı, asker, banka görevlisi olarak tanıttıkları belirlendi.

POLİS SUÇÜSTÜ YAPTI

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Telefonla aradıkları kişilerin güvenini kazanan şüphelilerin, başta Çek Cumhuriyeti vatandaşları olmak üzere çok sayıda Avrupalı’yı telefon ve yazılım programlarıyla dolandırdıkları ve suçtan elde edilen geliri banka hesapları ile kripto varlık platformları üzerinden farklı hesaplara aktarıp aklamaya çalıştıkları tespit edildi. Çalışmaların ardından polis ekipleri Maslak’taki Ata Center’da 80 yabancı uyruklu kişinin bulunduğu ofise dün sabah saatlerinde baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Suçla mücadelede ulusal ve uluslararası işbirliğimizi güçlendirerek, hukuk güvenliğini ve kamu düzenini koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.