Uluslararası dolandırıcılar tuzaklarına böyle düşürdüler

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Sri Lanka menşeli bir petrol şirketi, birlikte çalıştığı Amsterdam limanındaki şirketten hizmet masraflarının ödenmesi için e-posta aldı. Bunun üzerine şirket, masraf karşılığı olan 10 bin doları, kendilerine gönderilen Uluslararası Banka Hesap Numarası'na (IBAN) aktardı. Daha sonra şirketten masrafların ödenmediğiyle ilgili bir e-posta daha alan yetkililer, dolandırıldıklarını anladı. Yapılan araştırmalar sonucu IBAN'ın Türkiye merkezli olduğu anlaşıldı. Şirketin şikayeti üzerine Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı, durumu Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na bildirdi. Paranın, Adana'daki bir hesaba aktarıldığının belirlenmesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

5 AY BOYUNCA TAKİP ETTİLER

Şebekenin, Türkiye'de yaşayan Nijerya uyruklu Joshua Moses Obaje, Onuebuchi Samson Anslem, Daniel Chima Oputa, Mali uyruklu Katimi Berthe (27), Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'dan oluştuğunu belirleyen ekipler, takip başlattı. 5 aylık teknik takipte şüphelilerin, uluslararası şirketlerin kurumsal e-posta adreslerini taklit ederek birlikte çalıştığı şirketlerle irtibata geçtiği, binlerce dolar ve euroluk vurgun yaptığı belirlendi.



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Hollanda'daki bir kamp tesisi işleten şirketin kurumsal e-posta hesabını taklit eden şebekenin, Curaçao Futbol Federasyonu ile temasa geçtiği, ülkenin milli takımının kamp masrafı olan 64 bin euronun gönderilmesini istediği belirtildi. Yine bu paranın da Adana'daki IBAN'a yollandığı tespit edildi. Şebekenin yabancı üyelerinin hesap hareketliliğinin 985 bin dolar ve 350 bin euro olduğu, Türk üyelerinin ise hesaplarına yatan paraları bu kişilere verdikleri belirlendi.

FUTBOLCU OLDUKLARINI ÖNE SÜRMÜŞLER

Ekipler, 2 Kasım'da Bursa, Antalya ve Şanlıurfa’da operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin, suçlamaları reddettiği, hesaplarındaki paraları ailelerinin gönderdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerden Obaje ile Oputa’nın, banka hesaplarını kullandığı Ahmet Koyuncu ve Rumeysa Aslan'a, Türkiye’ye futbolcu olarak geldiklerini, gönderilen paraların ise transfer ücreti olduğunu söyledikleri öne sürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Daniel Chima Oputa ile Joshua Moses Obaje ve sevgilisi Rumeysa Aslan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Onuebuchi Samson Anslem, Katimi Berthe ve Ahmet Koyuncu ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.