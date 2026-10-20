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Uluslararası dergide yayınlanan keşif! Kaz Dağlarında yeni bir böcek türü bulundu

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#Kaz Dağları#Böcek#Keşif
Uluslararası dergide yayınlanan keşif Kaz Dağlarında yeni bir böcek türü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:45

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde (ÇOMÜ) görevli akademisyen Doç. Dr. Şahin Kök tarafından Kaz Dağları'nda yapılan araştırmada yeni bir böcek türü keşfedildi. Böceğe 'Anuromyzus acantholimonis’ ismi verildi.

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ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök'ün yaptığı araştırmada Çanakkale ve Balıkesir illeri sınırlarında bulunan Kaz Dağları'nda bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde 'Kardikeni' olarak bilinen 'Acantholimon ulicinum' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü bulundu.

Uluslararası dergide yayınlanan keşif Kaz Dağlarında yeni bir böcek türü bulundu

Bu böceğe, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı ‘Anuromyzus acantholimonis’ ismi verildi. Doç. Dr. Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi.

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Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan ‘Zootaxa’ dergisinde yayınlandı.

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#Kaz Dağları#Böcek#Keşif

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