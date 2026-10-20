Uluslararası dergide yayınlanan keşif! Kaz Dağlarında yeni bir böcek türü bulundu

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ÇOMÜ Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Şahin Kök'ün yaptığı araştırmada Çanakkale ve Balıkesir illeri sınırlarında bulunan Kaz Dağları'nda bin 705 metre yükseklikteki Sarıkız Tepesinde 'Kardikeni' olarak bilinen 'Acantholimon ulicinum' bitkisi üzerinde beslenen yeni bir böcek türü bulundu.

Bu böceğe, üzerinde beslendiği konukçu bitkiye özgü bir böcek olduğundan dolayı ‘Anuromyzus acantholimonis’ ismi verildi. Doç. Dr. Kök ile birlikte Gürcistan ve Rusya'dan bilim insanları tarafından yapılan çalışmalarda yeni keşfedilen böcek türünün dünyadaki tüm yakın akraba türleri ayrıntılı olarak incelenerek kapsamlı bir morfolojik revizyon çalışması gerçekleştirildi.

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Yeni böcek türünün keşfini ve diğer yakın akrabalarının morfolojik revizyonunu içeren makale, dünyada hayvansal taksonomi alanında otorite bilimsel dergilerden olan ‘Zootaxa’ dergisinde yayınlandı.