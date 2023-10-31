Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail’i uyardı: Yardımları engellemek savaş suçu

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Hamas’ın 7 Ekim’deki kanlı baskını sonrası 2 milyondan fazla sivilin yaşadığı Gazze Şeridi’ni haftalardır bombalarla vuran, 8 binden fazla Filistinlinin ölümüne yol açan ve bölgeye insani yardımın ulaşmasını engelleyen İsrail’e Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) başsavcısından uyarı geldi. Önceki gün Gazze Şeridi’nin tek nefes borusu olarak adlandırılan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret eden UCM Başsavcısı Karim Khan, Hamas’ın suçlarının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria’daki durumla ilgili de soruşturmalar yürüttüklerini söyledi.

KAMYONLARA İZİN VERİN

X hesabından paylaştığı videoyla açıklama yapan Başsavcı Khan, İsrail hükümetini, sivillerin gıda ve sağlık malzemelerine erişimini sağlamak için çaba göstermeye çağırdı. İnsani yardıma erişimin engellenmesinin savaş suçu teşkil edebileceği uyarısında bulunan Khan, İsrail’in bölgeye daha fazla kamyon girişine izin vermesi gerektiğini vurguladı. Bölgede olduğu süre boyunca Gazze Şeridi ve İsrail’de incelemelerde bulunmak istediğini belirten Başsavcı, UCM’nin her yerde kişilerin haklarını savunmaya kararlı olduğunu ifade etti.

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Karim Khan

İSRAİL YARGILANABİLİR

İsrail savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım suçları ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkeme olan UCM’ye üye olmasa da Filistin’in üye olması, mahkemeye İsrail’i yargılama yetkisi veriyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 28 Ekim’de düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi’nde, İsrail’in Gazze’ye yönelik sivilleri hedef alan saldırılarını eleştirmiş, İsrail hükümetine yönelik, “Seni dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz. Bunu hazırlığı içindeyiz” şeklinde seslenmişti.