Uluslararası camia İsrail’e ‘dur’ demeli

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, gayriresmi Kıbrıs toplantısı için bulunduğu New York’ta, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarını ve Kıbrıs konusunu değerlendirdi. Bakan Fidan, İsrail’in Şam’a dün gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin, “İsrail bölgede epey bir süredir fiili istikrarsızlaştırma politikası izlemekte. Bunu tolere etmemiz mümkün değil. Bu bölge bizim bölgemiz, burada tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez” dedi.

Saldırıların başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bilgilendirdiklerini ve bölge ülkeleriyle yakın diyalog içerisinde olduklarını vurgulayan Fidan, şöyle devam etti: “Ürdün sınırına yakın yerde oluyor malumunuz olaylar, güneyde. Ürdün’le yakın koordinasyon içerisindeyiz. Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’la yakın iletişim içerisindeyiz. Aynı zamanda duyduğumuz, bizim kendi görüşlerimizi, bu konuya ilişkin önerilerimizi istihbarat teşkilatımız üzerinden İsraillilere de ilettik. Oradaki Dürzilerin bir kısmının İsrail tarafından provoke edilip desteklenmesi ve bir istikrarsızlık unsuru haline gelmesi kabul edilemez. Dürzilerle Bedeviler arasında vuku bulan çatışmalar, bir şekilde güvenlik güçlerinin müdahalesiyle nihayete ermek durumunda.

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Şimdi bunların hilafına küçük küçük adacıklar oluşturup parçalanmış bir Suriye’yi ortaya koymak, Suriye’de kaosun devam etmesi demektir. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Yakın dostlarımızla bölgede çalışıyoruz. Amerika ile beraber de çalışarak, önümüzdeki 3-4 saat içerisinde umarım bir sessizlik ve ateşkes sürecine gireceğiz.”

Bakan Fidan, bir gazetecinin “İsrail’e yönelik uluslararası topluma mesajınız nedir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Mesajımız net: Bölgede istikrarsızlığı sağlayarak kimsenin güvenliği sağlanmaz. İsrail, yol yakınken istikrarsızlık oluşturan politikalardan vazgeçmeli. Bu sadece bölge için değil, İsrail için de çok tehlikeli bir durum. Herkesin ateşe atıldığı bir durum. Yani burada başta Amerika, Avrupa Birliği, bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası camianın büyük bir hassasiyet gösterip İsrail’e dur demesi gerekiyor. Aksi takdirde bölgede istenmeyen sonuçların ortaya çıkacağını söylemek mümkün.

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YPG FIRSATÇILIK YAPMASIN

Diğer taraftan özellikle YPG’nin bir takım hareketlilik içerisinde olduğuna ilişkin duyumlar da alınıyor. Onlara da mesajımız, buradaki karışıklığı fırsat bilip istenmeyen bir duruma girişmesinler. Var olan kritik ve hassas süreci daha da Suriye’de sıkıntılı hale getirmesinler. İstikrarlı ve yapıcı bir rol oynasınlar. Aksi takdirde fırsatçılık beraberinde büyük bir riski getirir.”



