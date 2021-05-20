Bu olayın uluslararası bir operasyon olduğunu belirten Soylu, “Bu devlet suçlu ile suçsuzu, bu devlete ihanet edenle bu devlete asi olanı tabi olanı en iyi bilen anlayışa sahiptir. Alır, getirir, adalete teslim eder. Bu kadar açık, bu bir operasyondur. Bu operasyon devam ediyor” dedi.

‘MÜCADELE NAMUSUMUZDUR’

Bu konuda savcılığa başvurduğunu belirten Bakan Soylu şöyle devam etti: “Süleyman Soylu gider, Ahmet gelir, millet bu koltuklarda oturanlara yanlış yaptırmaz. Ben dava dilekçelerinde de ifade ettim. Bir takım muamma işler var. Savcı beni çağıracak di mi? Biz namusumuzu bu işle kazanmadık. İftiraların, yalanların bu konuda birtakım operasyonların karşısında kalabilirsiniz. Allah yakışan iftiradan korusun. Hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek, bir daha bu ülkeye musallat etmemek de bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim. Babamızın oğlu olsun, kim olursa olsun bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız…”

Soylu, Sedat Peker’e koruma verilmesiyle ilgili de “Benden bir buçuk yıl önce verilmiş, benim zamanımda da alındı. Bütün bu tartışmaların hepsi suyu bulandırmaya yönelik tartışmalardır. Devlet dönem dönem koruma verir. Kobani davasında yargılananlarda da koruma var. Neden? Bir maraza çıkmasın diye bunlar yapılır” açıklamasında bulundu.

‘BATAKLIKTA FETÖ VAR’

“Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki, “Kolombiya’dan şu kirli bilgi rotasını getirir misiniz” diyor. Bunun nasıl büyük bir baron olduğunu anlatırsam herkesin aklı şaşar. ‘Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen’ dedi Kılıçdaroğlu? Bunu kim söylemiş FETÖ firarisi söylemiş. FETÖ’cülerin kayığına binen bir ana muhalefet lideri olur mu? Tekrar söylüyorum, hayatımda en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir. Bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek ve bir daha bu ülkeye bunları musallat etmemek bizim namusumuzdur. Bu operasyonu yapan benim ya. Duran bir operasyonu harekete geçiren benim. Bursa’daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim.”

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