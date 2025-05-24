Uluslararası Anadolu Ankası 2025 göz kamaştırdı

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Tatbikata Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurları katıldı.

Konya’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timlerinin gösterileri nefes kesti.

NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı. Ayrıca daha önce sadece mühimmat taşıyan HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atarken, hedefe tam isabet kaydetti.