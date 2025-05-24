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Uluslararası Anadolu Ankası 2025 göz kamaştırdı

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#Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025#Milli Savunma Bakanlığı#Türk Silahlı Kuvvetleri
Uluslararası Anadolu Ankası 2025 göz kamaştırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2025 07:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya’da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025’in başarıyla tamamlandığını duyurdu.

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Tatbikata Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurları katıldı.

Konya’da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde jetler, komuta kontrol uçağı, İHA (İnsansız Hava Aracı), helikopterler ve kurtarma timlerinin gösterileri nefes kesti.

Uluslararası Anadolu Ankası 2025 göz kamaştırdı

NATO seviyesinde 30 uçakla icra edilebilen görevde hedefler, 8 uçakla Türk yapımı lazer güdümlü bombalarla yapıldı. Ayrıca daha önce sadece mühimmat taşıyan HÜRKUŞ, uluslararası bir tatbikatta ilk kez 1 tonluk bomba atarken, hedefe tam isabet kaydetti. 

Uluslararası Anadolu Ankası 2025 göz kamaştırdı

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#Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025#Milli Savunma Bakanlığı#Türk Silahlı Kuvvetleri

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