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Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete’de

Güncelleme Tarihi:

#Ulusal Teknoloji Girişimciliği#Resmi Gazete#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı
Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi Resmi Gazete’de
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 04:21

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, "Ülkemizde yüksek katma değerli ve kritik teknolojik ürünlerin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi ile ulusal düzeyde teknolojik atılım hedefleyen Milli Teknoloji Hamlesini gerçekleştirme yolundaki faaliyetler ve ilerlemeler hız kazanmıştır. Bu süreçte en önemli faaliyet alanlarından birisi teknoloji odaklı girişimciliktir. Yenilikçi yüksek katma değerli teknolojik girişimler hızı belirme potansiyeli ve küresel pazara açılma kapasiteleri ile ekonomik ve toplumsal değer üretimi sürecinin öncüsü haline gelmiştir. Son dönemde ulusal teknoloji girişimlerinin sergilediği başarılı performans da bu alanın önemini ve ilkemizin sahip olduğu potansiyeli belirginleştirmektedir. Bu itibarla, teknoloji girişimciliğinin gelişim hızının arttırılarak teknoloji girişimciliği ekosisteminin daha da güçlendirilmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili paydaşlarla iş birliği içinde hazırlanan ’Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi’ Bakanlığının resmi internet adresinde (www.sanayi.gov.tr) yayımlanacaktır. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım ilgili kurum ve kuruluşlara hassasiyetle yerine getirilmesi hususunda gereğini rica ederim" ifadelerine yer verildi.

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#Ulusal Teknoloji Girişimciliği#Resmi Gazete#Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı

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