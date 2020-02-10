Emin BAL (DHA)
Haber Giriş: 10.02.2020 - 15:24,
Uludere'de trafodaki patlama anı kamerada
ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde patlayan elektrik trafosu paniğe neden oldu. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ödül Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalleye enerji sağlayan elektrik trafosu aşırı yüklenmeden dolayı patladı. Çevrede paniğe neden olan patlama anı ise bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Patlama nedeniyle elektriklerin kesildiği mahalleye trafodaki arızanın giderilmesiyle enerji verilmeye başlandı.
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