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Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver Baykır'dan acı haber

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#Şırnak#Uludere#Musa Tepe Baraj Gölü
Uludere’de baraj gölünde kaybolan Enver Baykırdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 10:29

Şırnak'ın Uludere ilçesinde dün arkadaşlarıyla Musa Tepe Baraj Gölü’nde yüzerken kaybolan Enver Baykır'ın (16) ekipler tarafından cansız bedenine ulaşıldı.

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Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Enver Baykır, dün Musa Tepe Baraj Gölü’nde arkadaşları ile yüzerken gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Şırnak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğü, Batman Belediyesi, Tatvan emniyeti, Diyarbakır Jandarma Arama- Kurtarma’dan dalgıç ekipleri ve Cizre itfaiyesi bölgeye sevk edildi. Dünden beri sürdürülen çalışmalarda ekipler, bu sabah Baykır’ın cansız bedenine ulaştı. Enver Baykır’ın cansız bedeni, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

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#Şırnak#Uludere#Musa Tepe Baraj Gölü

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