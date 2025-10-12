×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü

Güncelleme Tarihi:

#Uludağ#Kar Yağışı#Bursa
Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 01:28

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi, akşam saatlerinde yağan yoğun kar yağışı nedeniyle beyaz örtü ile kaplandı.

Haberin Devamı

Uludağ’da gün boyu etkili olan yağmur, akşam saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.

Hava sıcaklığının en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak ölçüldüğü bölgede kar yağışı yaklaşık 3 saat sürdü. 2 bin 543 rakımlı zirve, kar yağışıyla birlikte tamamen beyaz örtüyle kaplanırken, o anlar Uludağ’a çıkan ziyaretçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Meteoroloji verilerine göre, zirvede gece boyunca kar yağışının beklenmediği, yarın havanın parçalı bulutlu olacağı öğrenildi. 

Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü

Uludağ’ın zirvesi beyaza büründü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uludağ#Kar Yağışı#Bursa

BAKMADAN GEÇME!