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AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 01:42 | Son Güncelleme:

Uludağ'ın eteklerinde kaybolan kişiler aranıyor

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Uludağ'ın eteklerinde kaybolan 4 kişi için arama çalışması başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru yürüyen 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.

Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

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