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Uludağ'daki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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#Bursa#Uludağ#Berkin Usta
Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 15:57

Bursa Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı, eski milli kayakçı Yahya Kemal Usta ile oğlu Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu Berkin Usta’nın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Baba ve oğlu cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Yahya Kemal Usta'nın, başkanlığını yaptığı Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği'nin bayrağına sarılı tabutuyla, oğlu Berkin Usta'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ulu Camii'ne getirildi.

Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Buradaki cenazeye AK Parti ve CHP milletvekilleri, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, iş insanı Ali Ağaoğlu, kayak hocaları ile çok sayıda kişi katıldı.

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Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

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Usta ailesi törende taziyeleri kabul etti. Cenazeler, öğlen Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

TESLİM OLDU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yangına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verdiği oteli kiralayan şirketin yönetim kurulu başkanı C.K.A., teslim oldu.

Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

C.K.A. ile otel müdürü T.D. ve çalışanlar T.K., E.T. ve M.K.Ç. işlemlerinin ardından 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Uludağdaki yangında hayatını kaybeden kayakçı baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

 

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#Bursa#Uludağ#Berkin Usta

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